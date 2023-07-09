اليمن يحظر الاستيراد من السويد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تضمن التعميم منع أي منتجات أو بضائع سويدية سواءً التي يتم استيرادها مباشرة من السويد أو التي يتم استيرادها عبر دول أخرى إلى الجمهورية اليمنية، وذلك تنفيذاً لقرار وزير الصناعة بمقاطعة البضائع السويدية رداً على الإساءة للمصحف الشريف والمقدسات الإسلامية.

وأكد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس سام البشيري، أن منع دخول بضائع ومنتجات الشركات السويدية بدأت فعلياً في المنافذ والمراكز الجمركية من يوم السبت ٢٠ ذو الحجة 1444هـ الموافق ٨ يوليو 2023م.

ولفت إلى أن فروع الهيئة ستعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على تشديد الإجراءات لمنع أي محاولة لإدخال أي منتجات سويدية.

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