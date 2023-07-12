تایوان تعلن تعقب 38 طائرة عسكرية و9 سفن حربية صينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الدفاع التايوانية إن قواتها تعقبت 38 طائرة عسكرية و9 سفن حربية صينية في محيط تايوان خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن 6 طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي-30" وطائرة استطلاع بدون طيار رصدت وهي تدخل الجزء الجنوبي الغربي لمنطقة تحديد الدفاع الجوية.

وردا على ذلك، أرسل الجيش التايواني طائرات وسفنا لتحذير الجانب الصيني، كما تم نشر أنظمة صواريخ لمراقبة تحركات المقاتلات الصينية.

وتراقب تايبيه السفن الحربية الصينية في مضيق تايوان باستمرار، وتصدر عن ذلك بيانات شبه يومية.

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