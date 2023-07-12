طهران و موسکو تعززان التعاون المشترك في مجال السينما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "محمد مهدي إسماعيلي"، عن تطوير العلاقات بين طهران وموسكو في المجال عرض الأفلام السينمائية والرسوم المتحركة.

وقال إسماعيلي على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، في الأشهر الماضية أقيمت مهرجانات مختلفة في البلاد، كما تمت الموافقة على اقامة مهرجان بحر قزوين الدولي وسيعقد هذا المهرجان قريبا.

وأضاف: بموافقة البرلمان على الاتفاقية الثقافية مع موسكو سيكون تنفيذها على جدول الأعمال قريبا.

وتابع: وفقا لهذه الاتفاقية فإن مدن سانت بطرسبوررغ، و طهران وموسكو ستستضيف اقامة الأنشطة الثقافية المتفق عليها بين البلدين.

وصرح إسماعيلي عن عرض أفلام إيرانية في روسيا: في العام الماضي كانت لدينا تجربة قيمة في روسيا، حيث تصدر أحد أفلام الرسوم المتحركة شباك التذاكر في موسكو وحصد أكثر من 2.5 مليون دولار.

وأوضح: في العام الجاري تم الاتفاق مع السلطات الروسية على طرح أفلام جديدة في السينما الروسية، مما سيساعد ذلك بشكل كبير الاقتصاد والثقافة والفن الايراني.

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