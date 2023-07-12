في کامبالا.. استقبال رسمي للرئيس الإيراني من قبل نظيره الأوغندي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه تم استقبال الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي ، رسميًا من قبل رئيس أوغندا، يويري موسوني، وذلك في إطار رحلته إلى إفريقيا.

وتوجه الرئيس إلى كينيا أمس خلال زيارته الإقليمية إلى إفريقيا، وكان عقد اجتماع مشترك لوفود البلدين رفيعة المستوى ، وتوقيع وثائق التعاون ، وشرح نتائج المشاورات الرسمية في مؤتمر صحفي مشترك .

وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الإيراني إلى دول أفريقية بعد 11 عامًا ، والتي تتم وفقًا لسياسة الخارجية الشاملة والمتوازنة، التي تقوم على أساس التقارب والتعددية الاقتصادية للحكومة الثالثة عشرة ، بهدف زيادة وجود إيران في سوق الاستيراد التي تبلغ قرابة 600 مليار دولار في القارة الأفريقية.

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