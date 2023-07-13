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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٧:٢٩ م

قاليباف: اجراءات الجمهورية الإسلامية جعلت زمرة "خلق" الإرهابية في حالة تخبط

قاليباف: اجراءات الجمهورية الإسلامية جعلت زمرة "خلق" الإرهابية في حالة تخبط

صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، أن زمرة المنافقين (خلق) الارهابية لعبت الدور الأكبر في التخطيط والتنفيذ لاضطرابات العام الماضي في البلاد، وقال ان اجراءات الجمهورية الإسلامية جعلت هذه الزمرة الإرهابية في حالة تخبط وتم طردهم من الدول التي دعمتهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قاليباف، أشار في تصريحه اليوم الخميس إلى أن إيران الإسلامية اليوم في ذروة القوة والردع، والأعداء يحاولون التأثير على عقول شباب المجتمع من خلال تصميم وتنفيذ حرب هجينة، وأضاف: ان رجال الدين والمبلغين هم القادة والمجاهدون في ساحة الحرب الناعمة والهجينة .

وأكد المسؤول الإيراني ان الجمهورية الاسلامية تقف بصلابة وتمضي قدما في مواجهة تهديدات وعداوات جبهة الاستكبار.

وشدد على أن جمهورية إيران الإسلامية اليوم تقف بكل قوة أمام العدو ، وقال: لقد اخترنا طريقا نقاتل فيه العدو في الساحات الخشنة والناعمة والذكية ونتحرك كدولة مستقلة في الساحتين العالمية والاقليمية على اساس دين الإسلام والفقه الشيعي.

ولفت قاليباف إلى أحداث العام الماضي ومخطط العدو لمهاجمة الثورة الإسلامية، قائلاً: رئيس مجلس الشورى: إن هذه الأحداث تم اجهاضها بدراية وصبر الشعب والتوجيهات السديدة والذكية لقائد الثورة ووجود القوى الثورية في الساحة.

وتابع المسؤول الإيراني: المنافقون لعبوا الدور الأكبر في تخطيط وتنفيذ هذه الحوادث ، واليوم في ضوء اجراءات الجمهورية الإسلامية ، اصبحت هذه الزمرة في حالة تخبط وتم طردهم من الدول التي دعمتهم. مضيفاً: لدينا اليوم تحديات ومشاكل في بعض المجالات منها الاقتصادية والثقافية ، يمكن حلها بالتضامن والإدارة الفعالة.

/انتهى/

رمز الخبر 1934954

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