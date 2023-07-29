المحکمة الإيرانية ستبدأ جلسات المحاكمة لكبار أعضاء زمرة "خلق" الإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء انها طلبت محكمة الجزاء لمحافظة طهران، من خلال نشر إعلان عام في الصحف المنتشرة على نطاق واسع، من أعضاء زمرة "خلق" الإراهابية الهاربين، المعروفين زمرة "المنافقين"، لتقديم محاميهم القانونيين لهذه المحكمة للدفاع عنهم في عملية التعامل مع القضية المرفوعة ضدهم.

وجاء في الإعلان العام الصادر عن هذه المحكمة انه بالنظر إلى أنه وفقًا للائحة الاتهام رقم 140268430000373607 الصادرة عن مكتب المدعي العام للثورة في طهران والمحالة إلى محكمة الجزاء لمحافظة طهران، تم توجيه التهم إلى الأشخاص وفقًا للقائمة، فإذن على هؤلاء الأشحاص تقديم المحامين القانونيين عن انفسهم، وإلا فسيتم اتخاذ القرار المناسب وفقا للقانون".

وفي مقدمة هؤلاء المتهمين، الشخصيتان الرئيسيتان لهذه الزمرة الارهابية "مسعود رجوي" و"مريم قجر عضدانلو" المعروفة باسم مريم رجوي، وهناك اسماء اخرى مثل مهدي ابريشمجي (الزوج السابق لمريم رجوي والذي تنازل عن زوجته لمسعود رجوي بطلب من الاول !) وزهرة اخياني وغيرهم من المجرمين.

يذكر ان أيدي زمرة خلق الارهابية ملطخة بدماء 17 الف مواطن ايراني في عمليات اغتيال وتفجيرات وارهاب ، كما تعاون هؤلاء مع صدام حسين المقبور ضد ايران ولقمع الاكراد واهالي الجنوب في العراق والان يتعاونون مع اميركا التي نقلتهم من معسكرهم في العراق الى البانيا، حيث توفر بريطانيا وفرنسا والمانيا ايضا غطاء لتحركات هذه الزمرة الارهابية.

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