العميد فدوي: نجعل العدو يندم على الحرب الاقتصادية والثقافية ضدنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أضاف العميد علي فدوي في مراسم افتتاح إمداد 110 قرى بمحافظة كرمان ( جنوب شرق البلاد) بالمياه : فشل الأعداء في تنفيذ مخططاتهم ، بفضل المثابرة والصبر والتضحية في فترة الدفاع المقدس (1980-1988) ودماء الشهداء لكن عداوتهم لايران لم تنخفض لحظة.

وأشار إلی إهتمام الشهيد سليماني في خدمة الشعب وقال من الأمور التي فعلها الشهيد الحاج قاسم سليماني وآمن بها كثيرًا هي خدمة الشعب.

وأضاف: لقد فعل الله الشهید الحاج قاسم سليماني شيئًا لم يفعله لغيره ، ورأى الجميع أن الملايين من الشعب شاركوا في مراسم تشييع جثمانه.

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