  1. إيران
  2. السياسة
١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٢:٥٩ م

العميد فدوي: نجعل العدو يندم على الحرب الاقتصادية والثقافية ضدنا

العميد فدوي: نجعل العدو يندم على الحرب الاقتصادية والثقافية ضدنا

قال نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلاميىة العميد علي فدوي ان الأعداء لجأوا إلى الحرب الاقتصادية والثقافية موكدا اننا نجعلهم نادمين على هذا الأمر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أضاف العميد علي فدوي في مراسم افتتاح إمداد 110 قرى بمحافظة كرمان ( جنوب شرق البلاد) بالمياه : فشل الأعداء في تنفيذ مخططاتهم ، بفضل المثابرة والصبر والتضحية في فترة الدفاع المقدس (1980-1988) ودماء الشهداء لكن عداوتهم لايران لم تنخفض لحظة.

وأشار إلی إهتمام الشهيد سليماني في خدمة الشعب وقال من الأمور التي فعلها الشهيد الحاج قاسم سليماني وآمن بها كثيرًا هي خدمة الشعب.

وأضاف: لقد فعل الله الشهید الحاج قاسم سليماني شيئًا لم يفعله لغيره ، ورأى الجميع أن الملايين من الشعب شاركوا في مراسم تشييع جثمانه.

/انتهى/

رمز الخبر 1934964

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات