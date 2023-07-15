السودان...سقوط قتيلين في تجدد الاشتباكات في أم درمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر مطلعة أن الاشتباكات العنيفة تجددت صباح اليوم في عدد من جبهات القتال وتركزت المواجهات المباشرة بشكل أكثر ضراوة في مدينة أم درمان وبعض الأحياء المجاورة لمنطقتي السوق الشعبي والمنطقة الصناعية التي تنتشر فيها مجموعات من عناصر تابعة لقوات الدعم السريع بعد احتدام المعارك بينهما في المدينة.

إلى ذلك، واصل طيران الجيش تحليقه الكثيف في مدن العاصمة الثلاث وتنفيذه لغارات استهدفت مناطق تمركزات قوات الدعم السريع شمال المدينة الرياضية الواقعة جنوبي العاصمة الخرطوم.

وأفادت مصادر عسكرية تابعة للقوات المسلحة السودانية بأن الجيش حقق تقدما ملحوظا في معارك أمس بمدينة الخرطوم بحري أقصى شمالي العاصمة ومنطقة جنوبي الخرطوم، حيث تمكن من إكمال تأمين جسر الحلفايا أحد أكبر وأهم الجسور الاستراتيجية الرابطة بين مدينة الخرطوم بحري وأم درمان.

في المقابل، قال قائد ميداني تابع لقوات الدعم السريع إن قواتهم لا تزال تحتفظ بسيطرتها على المواقع التي يتمركزون فيها شرقي جسر الحلفايا الذي شهد محيطه أعنف المعارك.

المصدر: RT

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