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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٦:٥٤ م

امينا طهران وبغداد يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

امينا طهران وبغداد يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

يحث امين العاصمة طهران "علي رضا زاكاني" اليوم الأحد مع امين بغداد عمار موسى كاظم التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات المشتركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكرت أمانة بغداد، في بيان أن "كاظم إلتقى بمكتبه امين طهران علي رضا زاكاني خلال زيارة رسمية له ل‍بغداد، لبحث التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات المشتركة".

وأضافت، أن "اللقاء تضمن مناقشة عدة ملفات للتعاون المشترك بين امانة بغداد ورئاسة بلدية طهران منها ادارة النفايات واجازات البناء والنقل العام والمترو وتوسعة الطرق وفك الاختناقات المرورية ".

وأشار البيان الى، أن "هناك ملفات تم عرضها في وقت سابق واستكمال مناقشتها استعداداً لتفعيل العمل بها ومنها تبادل الخبرات في الملفات التي نجحت بإدارتها امانة طهران في قطاعات النظافة والماء والصرف الصحي والخدمات البلدية الاخرى ".

وذكرت الأمانة، أن "امين بغداد اكد المضي بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي رسمه رئيس مجلس الوزراء لتطوير واقع الخدمات بمدينة بغداد والافادة من تجارب مدن العالم الناجحة في ادارة خدماتها “.

/انتهى/

رمز الخبر 1935044

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