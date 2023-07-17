اللواء موسوي: نحن على دراية بكل تهديدات الأعداء ولدينا خطط لها جميعاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد قام اللواء عبد الرحيم موسوي، بزيارة لواء الرد السريع الخاص الخامس والعشرين التابع للجيش ومقره تبريز ظهر اليوم الاثنين، وذكر أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أظهرت قوتها للأعداء في جميع المجالات، مضيفا نحن على علم بكل تهديدات الأعداء المناهضين للنظام ولدينا خطة لهم.

وتابع لقد أظهرت قواتنا المسلحة، قوةها واقتدارها في الماضي بشكل جيد واجتازت اختبارها بشكل مثالي.

وأعلن أن التقييم القتالي العملياتي للواء الخاص للرد السريع الخامس والعشرين التابع للقوات البرية للجيش في تبريز كأحد الأهداف المهمة لزيارته إلى محافظة أذربيجان الشرقية مع رئيس أركان القوات المسلحة.

وأضاف اللواء موسوي: "الوحدات التنفيذية لديها معنويات عالية وجاهزية عالية، لكننا غير راضين عن هذه المرحلة ونعمل على تحسين قدراتنا في كل لحظة".

وأضاف موسوي: نظراً لتعقيد تهديدات الأعداء، قمنا دائمًا بتحسين استعدادنا في مختلف وحدات جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية ونأمل في تحقيق نتائج إيجابية في هذا الصدد مع التقييمات الحالية في أذربيجان الشرقية.

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