حماس: الأقصى كان وسيبقى عنوان قضيتنا وجزءا من عقيدتنا الدينية والسياسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كيان الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه من "استمرار اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك وما يتخلله من صلوات تلمودية مستفزّة في ساحاته؛ في سياق محاولات الاحتلال التهويدية ومخططاته لتقسيمه زمانياً ومكانياً".

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء على، أن "شعبنا الفلسطيني وكل قواه الحية لن يسمحوا بمرور تلك المخططات وسيدافعون عن الأقصى والمقدسات بكل السبل المتاحة".

واضافت : إن الأقصى كان وسيبقى عنوان قضيتنا وجزءا من عقيدتنا الدينية والسياسية.. اننا نشيد بكل فخر واعتزاز ببطولات أهلنا المرابطين في القدس والأقصى؛ حسب موقع "شهاب" الاخباري.

وتوجهت حركة حماس الى المرابطين في المسجد الاقصى "وكل أبناء شعبنا" إلى تكثيف الحشد والرباط فيه، كما دعت الامة الاسلامية والعربية إلى "التحرّك الفاعل على كل المستويات الرسمية والشعبية لدعم صمود شعبنا ونضاله المشروع حتى تحرير أرضه ومقدساته، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى".

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