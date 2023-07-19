وزير العدل الإيراني يؤكد على مضاعفة الجهود وتبادل الخبرات مع سوريا لإعادة الإعمار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التقى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي والوفد المرافق له، وذلك في مبنى المجلس اليوم بدمشق.

وقدم صباغ نبذة مختصرة عن آلية عمل مجلس الشعب ودور لجانه في إقرار مشاريع القوانين والتشريعات وتعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة.

ولفت صباغ إلى أن ما تتعرض له سورية من احتلال أمريكي لأراضيها يستنزف مقدراتها ويستهدف نهب ثرواتها وما يقوم به الاحتلال التركي من جريمة موصوفة تتمثل بقطع المياه عن أكثر من مليون سوري في مدينة الحسكة ومحيطها.

من جانبه عبر الوزير رحيمي عن أهمية علاقات الصداقة التي تربط بلاده مع سورية مشيراً إلى أن صمود الشعب السوري وتضحياته وبطولة جيشه وقيادته ساهمت بشكل كبير في تحقيق الانتصار على الإرهاب.

ولفت الوزير رحيمي إلى ضرورة مواجهة الحرب القانونية والحقوقية التي يوجهها أعداء سورية وإيران ضدهما من خلال التنسيق بين وزارتي العدل في كلا البلدين وتشكيل لجنة قانونية مشتركة تدافع عن حقوق الشعبين في المحافل الدولية مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود وتبادل الخبرات بما يسهم في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب وتجاوز آثار الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

بدوره أكد وزير العدل القاضي أحمد السيد أهمية التعاون بين الوزارة ومجلس الشعب والجانب الإيراني في المجال التشريعي والقانوني بما يخدم المصلحة الوطنية ويعود بالنفع على شعبي البلدين.

وضم الوفد الإيراني عسكر جلاليان مساعد وزير العدل الإيراني للشؤون الدولية وداوود كلانتري ممثل وزارة الخارجية مدير إدارة آسيا وشمال إفريقيا، ومهدي كور مدير مكتب الوزير، والسفير الإيراني بدمشق حسين أكبري.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الشعب محمد أكرم العجلاني وأمين سر المجلس سلوم السلوم ونائب رئيس لجنة الصداقة السورية الإيرانية هيفاء جمعة ومقرر اللجنة محمد هادي مشهدية ونائب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس نبيل درويش وعضو المجلس محمد كبتولة.

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