طهران تنفي مزاعم تصدير المسيرات الإيرانية إلى روسيا من أجل الحرب في أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على تحرك الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية الايرانية بذريعة بيع طائرات مسيرة لروسيا، هو اتهام لا أساس له من الصحة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: أي محاولة لربط الحرب في أوكرانيا بالتعاون الثنائي بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا هو عمل له أهداف سياسية بحتة.

وأكد كنعاني، في إشارة إلى المعارضة الواضحة والمتكررة من جانب الجمهورية الإسلامية الايرانية للحرب في أوكرانيا، على الحاجة إلى الإسراع بإنهائها بالوسائل الدبلوماسية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية: للأسف، الغرب، بدوافع سياسية لجأ إلى ادعاءات كاذبة وغير مثبتة، يحاول الاستمرار في استخدام السياسة غير الفعالة والفاشلة لفرض عقوبات على الأمة الإيرانية.

وأكد كنعاني أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مضادة ضد تدابير العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وأعضائه.

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