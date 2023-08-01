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٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١:٣٢ م

الاتحاد الأوراسي يستعد لرفع حجم تبادله التجاري مع ايران الى 30 مليار دولار

الاتحاد الأوراسي يستعد لرفع حجم تبادله التجاري مع ايران الى 30 مليار دولار

أعلن وزير التجارة لاتحاد الدول الأوراسية "اندريه سيلبنوف" ان نص الاتفاقية الدائمة للتجارة الحرة بين الاتحاد الاوراسي وايران قد اصبح جاهزا للتوقيع عليه والصادقة في برلمانات دول الاتحاد وايران، معلنا استعداد دول الاتحاد الاوراسي لرفع حجم تبادلها التجاري مع ايران الى 30 مليار دولار سنويا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "سيلبنوف" انه يأمل في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين اتحاد الدول الاوراسية وايران قبل نهاية عام 2023 ، مؤكدا ان دول الاتحاد الاوراسي فتحت صفحة جديدة في التعاون مع ايران ومن المتوقع ان يتم المصادقة عليها بسرعة في البرلمانات.

واضاف ان الاتفاق المؤقت المبرم حاليا بين ايران وهذه الدول أدى الى مضاعفة حجم التجارة البينية حاليا وان ابرام الاتفاقية النهاية سيضاعف حجم التجارة الحالي مرة اخرى وسيوفر الامكانية للجانبين للوصول الى اسواق الطرف المقابل.

واوضح سيلبنوف ان الاتفاقية المشار اليها تشمل حذف التعرفة الجمركية بين الجانبين لـ 95 بالمئة من السلع وتسهل التبادل التجاري، لكنه اكد ضرورة تطوير عملية نقل البضائع بين الجانبين من الناحية اللوجستية وحل قضية نقل الاموال والتغلب على اجراءات الحظر ، قائلا انه يؤمن بامكانية حل هذه القضايا عبر التعاون بين الجانبين بالتأكيد.

/انتهى/

رمز الخبر 1935516

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