الاتحاد الأوراسي يستعد لرفع حجم تبادله التجاري مع ايران الى 30 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "سيلبنوف" انه يأمل في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين اتحاد الدول الاوراسية وايران قبل نهاية عام 2023 ، مؤكدا ان دول الاتحاد الاوراسي فتحت صفحة جديدة في التعاون مع ايران ومن المتوقع ان يتم المصادقة عليها بسرعة في البرلمانات.

واضاف ان الاتفاق المؤقت المبرم حاليا بين ايران وهذه الدول أدى الى مضاعفة حجم التجارة البينية حاليا وان ابرام الاتفاقية النهاية سيضاعف حجم التجارة الحالي مرة اخرى وسيوفر الامكانية للجانبين للوصول الى اسواق الطرف المقابل.

واوضح سيلبنوف ان الاتفاقية المشار اليها تشمل حذف التعرفة الجمركية بين الجانبين لـ 95 بالمئة من السلع وتسهل التبادل التجاري، لكنه اكد ضرورة تطوير عملية نقل البضائع بين الجانبين من الناحية اللوجستية وحل قضية نقل الاموال والتغلب على اجراءات الحظر ، قائلا انه يؤمن بامكانية حل هذه القضايا عبر التعاون بين الجانبين بالتأكيد.

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