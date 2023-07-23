كنعاني: الأزمة في قلب الكيان الصهيوني أعمق من أزمة قلب نتنياهو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر: ورد في الأخبار أن الأطباء أدخلوا بطارية في قلب رئيس الوزراء الكيان الصهيوني لكن من الواضح أن الأزمة في قلب الكيان الصهيوني أعمق من الأزمة في قلب رئيس وزرائه.

ويشار إلى أن آلاف الصهاينة احتجوا على خطط بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، لمراجعة النظام القضائي في القدس وتل أبيب.

وأعلن منظمو التظاهرة ضد نتنياهو عن العدد الأولي للمتظاهرين مساء أمس (السبت) بنحو 550 ألف متظاهر. وتعتبر مظاهرة يوم أمس من هذا الأسبوع، المظاهرة التاسع والعشرين للاحتجاج ضد نتنياهو.

وقبل احتجاجات مساء السبت في تل أبيب، سار عشرات الآلاف من المتظاهرين نحو القدس منذ مساء اليوم السابق.

ومنذ أكثر من 28 أسبوعا، تشهد الأراضي المحتلة موجة احتجاجات واسعة النطاق ضد الخطة المثيرة للجدل لحكومة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني لإجراء إصلاحات قضائية، دون أي إشارة على تراجع الحكومة عن قرارها بتقديم مشروع القانون إلى الكنيست والموافقة عليه.

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