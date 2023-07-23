رئيس البرلمان الصربي يصل إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الصربي فلاديمير أورليش وصل صباح اليوم (الأحد) إلى طهران على رأس وفد برلماني في استقبال رسمي من حجة الإسلام مجتبى ذوالنوري النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الإسلامي.

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