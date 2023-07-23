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٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:١١ ص

رئيس البرلمان الصربي يصل إلى طهران

رئيس البرلمان الصربي يصل إلى طهران

وصل رئيس برلمان صربيا، على رأس وفد برلماني صباح اليوم إلى طهران وكان في استقباله النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الإسلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الصربي فلاديمير أورليش وصل صباح اليوم (الأحد) إلى طهران على رأس وفد برلماني في استقبال رسمي من حجة الإسلام مجتبى ذوالنوري النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الإسلامي.

/انتهى/

رمز الخبر 1935226

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