العميد رضائي: حدود البلاد تحظى بأمن جيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد نائب القائد العام لقوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد قاسم رضائي ان حدود البلاد تحظى بامن جيد.

وقال العميد رضائي خلال لقائه السبت حجة الإسلام والمسلمين سيد أحمد رضا شاهرخي، ممثل الولي الفقيه وامام الجمعة في مدينة خرم آباد مركز محافظة لرستان غرب ايران: لله الحمد ان حدود البلاد تحظى بامن جيد باستثناء بعض الحالات التي تمت حلها وتسويتها.

وأضاف: هنالك قضية المخدرات والتهريب في الحدود البرية والبحرية بما في ذلك الجنوب ومن المؤمل باذن الله تعالى حل هذه القضية بجهود رجال الشرطة والأمن.

وقال نائب القائد العام لقوى الامن الداخلي في البلاد: إن قضية السطو، وهو مطلب جاد من الناس ، مدرجة على جدول أعمال قوى الامن الداخلي بشكل خاص ، وهنالك ايضا قضية تهريب وشراء وبيع الأسلحة والذخائر ، والتي من شانها ان تؤدي الى زعزعة الامن ، وهي من أولويات الامن الداخلي.

واعتبر قضية الحجاب والعفة ، بانها مدرجة على أجندة الشرطة والمسؤولين الآخرين ، وقد تم النظر فيها في اجتماعات متكررة مع رئيس الجمهورية والمسؤولين الآخرين.

وأضاف العميد رضائي: إن الشرطة ستحافظ على الأمن الجيد في البلاد بدعم من ممثلي الولي الفقيه وعلماء ورجال الدين وسائر المسؤولين في البلاد إن شاء الله تعالى.

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