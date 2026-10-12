اللواء صفوي: إدارة مضيق هرمز واجب استراتيجي على القوات المسلحة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء صفوي، مساعد ومستشار القائد العام للقوات المسلحة، صرّح بذلك خلال ندوة علمية تخصصية بعنوان «المتطلبات الجغرافية المؤثرة في الاستراتيجية الدفاعية لمضيق هرمز»، موضحاً أن المضيق جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، وأن سيادة إيران وإدارتها لهذه المنطقة ليستا مجرد ادعاء سياسي، بل حق قانوني وجغرافي ثابت.

وأضاف أن إيران لا تسعى إلى إثارة التوتر، لكنها تتمسك بحقها في ممارسة سيادتها. وأوضح أنه عندما يتحول هذا الممر المائي إلى مسار لعبور المعدات العسكرية التي تستهدف الأمن القومي الإيراني بصورة مباشرة، فإن إدارة حركة الملاحة وتقييدها لا تمثلان حقاً فحسب، بل واجباً استراتيجياً على القوات المسلحة الإيرانية.

مضيق هرمز.. شريان عالمي لا بديل له

ورفض صفوي فرضية تراجع أهمية مضيق هرمز نتيجة إنشاء خطوط أنابيب أو مسارات بديلة، مؤكداً أن المضيق يشكل عنق زجاجة استراتيجياً في شبكة الطاقة العالمية، وأن اعتماد العالم عليه يظل اعتماداً هيكلياً رغم الجهود المبذولة لإنشاء مسارات موازية.

وأشار إلى أن أهمية المضيق في ظل تقلبات الأسواق العالمية الراهنة تفوق ما كانت عليه في السابق، إذ لا يزال أكثر من 20% من تدفقات النفط والطاقة العالمية يمر عبر هذا الممر الاستراتيجي.

وفي معرض التمييز بين «إغلاق المضيق» و«إدارته»، قال صفوي إن الاستراتيجية الأساسية لإيران تتمثل في الإدارة الذكية لمضيق هرمز في مواجهة الحصار البحري الأمريكي المفروض على البلاد والشعب الإيراني.

وأكد رئيس معهد الشهيد حاج قاسم سليماني لعلوم ومعارف الدفاع المقدس أن إدارة المضيق يمكن أن تسهم في تحويله إلى أداة لإنهاء الحصار البحري ورفع القيود المفروضة على إيران، وإلى مسار لتحقيق السلام والأمن المستدامين في المنطقة بمشاركة دولها.

وجدد صفوي التأكيد على أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، مشدداً على أن الإدارة الذكية لهذا الممر تمثل الاستراتيجية الأساسية لإيران في مواجهة الحصار البحري الأمريكي.

وعُقدت الندوة العلمية التخصصية «المتطلبات الجغرافية المؤثرة في الاستراتيجية الدفاعية لمضيق هرمز» بتنظيم من مجموعة أبحاث الجغرافيا الاستراتيجية التابعة لمعهد أبحاث الدفاع المقدس، وبمشاركة نخبة من الخبراء في المجالات الدفاعية والقانونية والجيوسياسية.