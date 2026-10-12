السعودية تمدد تعليق العمليات في مطار الرياض في أعقاب رد صنعاء

أفادت وكالة مهر للأنباء أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، تمديد تعليق عمل مطار الرياض بعد تعرّضه في الأيام الأخيرة لهجمات نفذتها القوات المسلحة اليمنية.

وأوردت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان "تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية"، من دون أن تحدد موعداً لاستئناف عمله.

واستهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار الملك خالد في الرياض عدة مرات، منذ الجمعة الماضي، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل، وفقاً للمتحدث باسم القوات العميد يحيى سريع.

وأمس، جددت القوات المسلحة تحذيرها لكافة الشركات العالمية والخبراء والموظفين والمسافرين من مغبّة استخدام المطارات والأجواء السعودية لكونها غير آمنة، باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكّدت القوات المسلحة أنها ماضية في تثبيت المعادلات المعلنة: "المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، حتى تحقيق أهدافها.

وللإشارة، تأتي عمليات القوات المسلحة اليمنية رداً على العدوان السعودي الذي أدى - منذ تصعيده في الـ 3 من أيلول/ سبتمبر الماضي حتى مساء الـ10 من الشهر الجاري - إلى استشهاد وإصابة 259 مواطناً ومواطنة، معظمهم نساء وأطفال.