الادميرال بماني: طورنا أسلحة جديدة مصممة خصيصاً لاستغلال نقاط الضعف الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد الادميرال بماني -في مقابلة تلفزيونية- إلى أن تهديدات العدو ليست أمراً جديداً، موضحاً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية واجهت مثل هذه التهديدات -سواء كانت مبطنة أو علنية- منذ الأيام الأولى للثورة.

وفي إشارة إلى أحداث مثل "حرب الـ 12 يوماً" و"حرب رمضان" والتطورات اللاحقة، أضاف أن القوة البحرية للجيش، وبالتعاون مع القوة البحرية للحرس الثوري، وجهت في أوقات سابقة ضربات قوية للعدو الأمريكي؛ وهي ضربات أقر بها الجانب الآخر أيضاً في بعض الأحيان.

وأكد نائب قائد القوة البحرية للجيش أنه في أعقاب هذه الضربات، انسحبت القوات الأمريكية من الحدود البحرية الإيرانية، وهي تتمركز حالياً على مسافة أبعد من هذه الحدود مقارنة بأي وقت مضى.

وذكر الأدميرال بماني أن القوات المسلحة تحلل الدروس المستفادة بعد كل صراع وتطور قدراتها بناءً على ذلك. كما أشار إلى أن القوة البحرية سعت باستمرار لتعزيز قدراتها العملياتية خلال هذه الفترة، حيث قامت بإنتاج ودخول مجموعة من الأسلحة والمعدات الجديدة إلى الخدمة. وأضاف قائلاً: "رداً على تكتيكات العدو الجديدة، تعتمد إيران تكتيكات جديدة خاصة بها؛ وفي حال تكرار التهديدات أو حدوث 'خطأ في الحسابات'، فإن القوة البحرية سترد بقوة أكبر".

كما تطرق نائب قائد القوة البحرية إلى مسألة الحصار البحري، قائلاً: "تعمل الحكومة على استراتيجيات لمواجهة هذا الأمر في المجالات السياسية والاقتصادية، بينما يركز دور القوات المسلحة على المقاومة والصمود ومواجهة التهديدات".

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