الرئيس الايراني: الانتصار في الحرب مرهون بالتكاتف وخدمة الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئيس "بزشكيان" قال اليوم الاثنين خلال الفعالية الوطنية للمجتمع السليم، تحت شعار "المجتمع سند للناس والمسجد محور للعمل": مع انتصار الثورة، كنا جميعا نؤمن بأن نهجنا وديننا أسمى من النماذج التي يتبعها الآخرون.

وأضاف رئيس الجمهورية أننا نمر اليوم بمنعطف تاريخي خطير؛ مردفا: إن الحرب التي نواجهها اليوم لا تقتصر على المواجهة بالبنادق والصواريخ، فعلى الرغم من أن هذه التهديدات قائمة أيضا، فإن الأزمة الاقتصادية التي تسببوا فيها أشد خطورة وأكد أننا مسؤولون عن إيجاد حلول لمشاكل الناس.

كما أكد أنه في الظروف الراهنة، وبالنظر إلى ما نمتلكه من علم وقوة ومكانة، يجب أن نمد يد العون إلى الناس ونساعدهم؛ قائلا: إذا استطعنا الانتصار في الحرب، فذلك بفضل قوات التعبئة (البسيج)، التي أغلقت متاجرها، وتركت دراستها ومنازلها ومزارعها، وتوجهت إلى الجبهات من دون مقابل، دفاعا عن هذا الوطن.

وتابع الرئيس "بزشكيان"، قائلا: فلنضع كل ما نملك في خدمة حل مشاكل الناس بإخلاص وتفان، وعندها سنرى كيف يمكن لأمريكا أو "إسرائيل" أو أي قوة متغطرسة أخرى في العالم أن تتطاول على شعبنا. فنحن من يجب أن يردّ عليهم. وإذا لمس الناس أننا نعمل بإخلاص من أجلهم، فسيواصلون الوقوف إلى جانبنا والصمود، كما فعلوا من قبل، بكل ما لديهم من قوة.

وشدد رئيس الجمهورية على أن المواجهة اليوم تتطلب أن ندرك أن الحرب الحالية أشد خطورة وأكثر تعقيدا من الحرب السابقة؛ مبينا أن الخطوة الأولى تبدأ بمجاهدة النفس والتغلب على الأنانية، فيما تتمثل الخطوة الثانية في مواصلة هذا المسار بالاستناد إلى العلم والوعي والخبرة.

وختم الرئيس "بزشكيان" تصريحاته بالتأكيد أن تجاوز تحديات البلاد يتطلب وحدة وطنية و ضرورة تضافر الجهود المجتمعية والرسمية واحتضان كافة الطاقات المخلصة دون إقصاء، مع تقييم أداء المسؤولين بناء على إنجازاتهم الواقعية في خدمة المواطنين.