مساعد وزير الخارجية: إيران مستعدة لجميع السيناريوهات

وأفادت وكالة مهر للانباء، بأن "غريب آبادي" صرح في حديث مع قناة "العربي"، بأن طهران تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على ردّها بشأن ملاحظات الجانب الأمريكي ووجهات نظره حيال الخطة التي قدّمتها إيران في نيويورك.

ولفت نائب وزير الخارجية إلى مسار المفاوضات بين إيران وأمريكا؛ مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل مشاركتها في هذه المفاوضات، إلا أن الجانب الأمريكي انتهك التزاماته بموجب مذكرة التفاهم الموقّعة في إسلام آباد.

وكان "غريب آبادي" قد صرّح، مساء الأحد، خلال مؤتمر صحفي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في مدينة بندر عباس (جنوب البلاد) بشأن الخطة المطروحة لمدة سبعة أيام وموقف أمريكا منها، بأن الخطة نُقلت عبر الوسطاء، وتلقّت طهران ملاحظات الجانب الأمريكي بشأنها، وهي قيد الدراسة؛ مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الرد عبر المسار نفسه بعد استكمال المشاورات والتوصل إلى خلاصة داخلية.

وأضاف نائب وزير الخارجية أن العودة إلى الأوضاع الطبيعية وإعادة فتح مضيق هرمز مرهونتان بالكامل بعودة أمريكا إلى التزاماتها السابقة؛ مؤكدا أن وفاء أمريكا بالتزاماتها يشكّل جزءا أساسيا لا يتجزأ وشدد على أن أي خطوة لاحقة من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون مشروطة بذلك.