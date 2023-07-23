الرئیس العراقي یستقبل السفير الإيراني في قصر بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية الارتقاء بمستوى العمل الثنائي مع إيران لمواجهة التغيرات المناخية.

وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق".

وأكد رشيد، خلال اللقاء، بحسب البيان "ضرورة تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين الجارين"، مشيراً إلى "أهمية الارتقاء بمستوى العمل الثنائي الرامي لمواجهة التغيرات المناخية وشح المياه والجفاف الذي يواجه العالم".

من جانبه، أكد السفير آل صادق "سعي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتدعيم علاقات الصداقة مع العراق"، داعياً إلى "فتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي تحقيقاً لاستقرار وازدهار البلدين الصديقين".

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