 إصابات برصاص الاحتلال ودمار هائل خلال العدوان على مخيم نور شمس شرق طولكرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وزارة الصحة الفلسطينية، بإصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال و9 آخرين بالشظايا خلال العدوان على مخيم نور شمس بطولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين 24 يوليو 2023، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

وصرحت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تدعمها جرافات عسكرية كبيرة اقتحمت فجر اليوم مخيم نور شمس، ودوت صفارات الإنذار في المخيم محذرة من دخول القوات، ما دفع المقاومين الفلسطينيين بقيادة سرايا القدس- كتيبة طولكرم إلى التصدي لها، وإمطارها بالرصاص.

وذكر المصادر ذاتها، اندلاع مواجهات عنيفة في المخيم بين المقاومين وقوات الاحتلال، استطاع خلالها المقاومون من تفجير عبوة كبيرة بجرافة الاحتلال، إذ سمع دوي كبير في المخيم وأعلنت كتيبة طولكرم عن تبنيها لتفجير العبوة نوع (سيف1) معدة مسبقاً في جرافة "إسرائيلية" ما أدى إلى إعطابها واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية: "أبلغنا بوقوع إصابات داخل مخيم نور شمس بطولكرم وقوات الاحتلال تمنع طواقمنا من التحرك".

ونفذت جرافات الاحتلال عمليات تخريب في شوارع المخيم أدى إلى تدمير عدة طرقات وسيارات كانت مصطفة على جنباتها.

وخرجت دعوات شبابية في محافظة طولكرم بالإعلان عن يوم نفير ومسيرات غضب اليوم الاثنين واعلان الاضراب التجاري يشمل كافة الحياة تضامناً مع ما يحدث في مخيم نور شمس.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "قوات الجيش والشاباك اقتحمت خلال الليل مخيم نور شمس بطولكرم لاعتقال مطلوبين فلسطينيين، حيث دارت اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة، دون وقوع إصابات في صفوف القوات" وفق قولها.

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