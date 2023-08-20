إصابات باقتحام قوات الاحتلال لطولكرم ومخيمها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم ووحاصرت بعض المناول ولا يزال الاقتحام متواصلاً، وسط استمرار الاشتباكات مع المقاومين.

وخلال الاقتحام، أُصيب شابان إثر دهسهما من قبل جيب عسكري لقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة ومخيم طولكرم.

وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في كثير من الأحيان.

وقالت مصادر طبية: إن حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم هي 4 إصابات، إصابة غير مستقرة بالرصاص الحي بالوجه (منطقة الأنف) وادخلت غرفة العمليات، وشظية باليد، وإصابتان بعد دهس مركبة عسكرية للاحتلال لدراجة نارية تابعة لإحدى شركات التوصيل.

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