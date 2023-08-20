  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٩:٠٣ ص

إصابات باقتحام قوات الاحتلال لطولكرم ومخيمها

إصابات باقتحام قوات الاحتلال لطولكرم ومخيمها

أصيب 4 مواطنين فلسطينيين بجراح مختلفة، عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال والوحدات الخاصة، فجر اليوم الأحد، لمحافظة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أدلى لاندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم ووحاصرت بعض المناول ولا يزال الاقتحام متواصلاً، وسط استمرار الاشتباكات مع المقاومين.

وخلال الاقتحام، أُصيب شابان إثر دهسهما من قبل جيب عسكري لقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة ومخيم طولكرم.

وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في كثير من الأحيان.

وقالت مصادر طبية: إن حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم هي 4 إصابات، إصابة غير مستقرة بالرصاص الحي بالوجه (منطقة الأنف) وادخلت غرفة العمليات، وشظية باليد، وإصابتان بعد دهس مركبة عسكرية للاحتلال لدراجة نارية تابعة لإحدى شركات التوصيل.

/انتهى/

رمز الخبر 1936065

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات