عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات نابلس وقلقيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تعامل طواقمها مع 10 حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، كذلك إصابة بقنبلة في القدم، عولجوا ميدانياً، خلال المواجهات ببلدة بيت دجن شرق نابلس.

إلى ذلك، ذكرت المصادر المحلية، أن المواجهات التي اندلعت عقب صلاة الجمعة ما زالت مستمرة حتى اللحظة، مع احتمالية زيادة أعداد الإصابات.

وفي قريوت، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، تجاه الفلسطينيين المتواجدين في المكان.

وفي قلقيلية، أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع الاحتلال المسيةر الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدة كفر قدوم.

وفي كفر قدوم، أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بإصابة شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات الاختناق الشديد بينهم نساء وأطفال، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت ابتهاجا بحرية القائد كريم يونس.

ووفق المصادر، فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة صوب الشبان، إضافة إلى عشرات قنابل الغاز التي سقط معظمها في منازل المواطنين، ما أدى لإصابة شابين بجروح والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.

وأشارت إلى قوات الاحتلال حاولوا أكثر من مرة اقتحام البلدة إلا أن الشبان تصدوا لهم بالحجارة وزجاجات الطلاء واجبروهم على التراجع رغم إطلاقهم الرصاص الحي بكثافة.

الجدير بالذكر، أن المدن الفلسطينية تشهد مواجهات أسبوعية مع قوات الاحتلال التي تقمع خلالها المسيرات الرافضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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