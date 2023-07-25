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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:٠٢ م

إقامة مجلس عزاء أبي عبد الله الحسين (ع) الثاني بحضور الإمام الخامنئي

إقامة مجلس عزاء أبي عبد الله الحسين (ع) الثاني بحضور الإمام الخامنئي

شهدت حسينية الإمام الخميني (قده) مساء اليوم الثلاثاء إقامة الليلة الثانية لمجلس عزاء أبي عبد الله الحسين (ع) بحضور الإمام الخامنئي وجموع من الناس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهدت حسينية الإمام الخميني (قده) مساء اليوم الثلاثاء إقامة الليلة الثانية لمجلس عزاء أبي عبد الله الحسين (ع) بحضور الإمام الخامنئي وجموع من الناس.

/انتهى/

رمز الخبر 1935312

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