إقامة مجلس عزاء أبي عبد الله الحسين (ع) الثاني بحضور الإمام الخامنئي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهدت حسينية الإمام الخميني (قده) مساء اليوم الثلاثاء إقامة الليلة الثانية لمجلس عزاء أبي عبد الله الحسين (ع) بحضور الإمام الخامنئي وجموع من الناس.
/انتهى/
شهدت حسينية الإمام الخميني (قده) مساء اليوم الثلاثاء إقامة الليلة الثانية لمجلس عزاء أبي عبد الله الحسين (ع) بحضور الإمام الخامنئي وجموع من الناس.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهدت حسينية الإمام الخميني (قده) مساء اليوم الثلاثاء إقامة الليلة الثانية لمجلس عزاء أبي عبد الله الحسين (ع) بحضور الإمام الخامنئي وجموع من الناس.
/انتهى/
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