تفكيك عصابتين لتهريب المخدرات في جنوب شرقي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن قائد قوى الامن الداخلي لمحافظة سيستان وبلوجستان( جنوب شرق البلاد) العميد "دوست علي جليليان" عن تفكيك عصابتين لتهريب المخدرات و إحباط محاولة لتهريب طن و531 كغ من المخدرات بهذه المحافظة.

وأضاف أن قوى الأمن الداخلي نتيجة لجهود استخباراتية مركزة ، اطلعت على قصد المهربين لنقل كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل مدن إيرانشهر وسراوان ونيكشهر في هذه المحافظة.

وتابع ان قوات الشرطة في عملية نوعية القت القبض على 10من المهربين وتمکنت من ضبط نحو طن و531 كغ من أنواع المخدرات.

يذکر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكافح على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

/انتهی/