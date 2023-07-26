وزير الخارجية الإيراني سيزور إسلام آباد الأسبوع المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان وزير الخارجية الباكستاني قد أعلن في تغريدة نشرها على حسابه الخاص في تويتر يوم 22 تموز الجاري، أنه دان في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني حرق القرآن الكريم في السويد، فيما أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن الجانبين الايراني والباكستاني تباحثا حول عدة مواضيع ثنائية.

بدوره أشار وزير الخارجية «عبد اللهيان» في يوم 17 آيار الماضي لدى لقائه وكيل وزارة الخارجية الباكستانية «اسد مجید خان» الى ماضي العلاقات بين طهران واسلام آباد والقواسم المشتركة بينهما في العلاقات الحالية التي وصفها بأنها جيدة وفي طريقها نحو النمو.

وأكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية ضرورة استخدام الطاقات الموجودة في هذه العلاقات، مشددا على أن ايران الاسلامية لن ترى أي قيود في تعزيز العلاقات بين كلا البلدين.

/انتهى/