البحرين تؤجّل زيارة وزير خارجية الإحتلال إلى هذا البلد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب صحيفة "یدیعوت آحارونوت" السبب الحقيقي لتأجيل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي هو دخول وزير الأمن القومي "إيتامار بن غفير" إلى المسجد الأقصى، الأمر الذي أثار إدانات شديدة في العالم العربي والإسلامي بحيث تم تأجيل زيارة كوهين إلى سبتمبر/ أيلول المقبل.

ودخل بن غفير المسجد الأقصي المبارك صباح أمس الخميس على رأس مجموعة من المستوطنين، وقد نددت السلطة الفلسطينية وعدد من الدول العربية والإسلامية بهذا التصعيد. وأحيط دخول بن غفير بحماية امنية مشددة من جيش وشرطة "إسرائيل"، وهو ثالث دخول للوزير اليميني منذ توليه بداية العام 2023 منصبه في حكومة بنيامين نتانياهو الحالية.

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