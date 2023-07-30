بيروت تحتضن المؤتمر القومي العربي في دورته الـ32 تحت عنوان "جنين"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افتتحت الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر القومي العربي في بيروت، وأعلن الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، معن بشور، أن الدورة الحالية للمؤتمر ستكون باسم دورة "جنين"، تقديراً للدور البطولي الذي "أدته ومازالت تؤديه جنين في معركة المواجهة مع المحتل".

بدوره، قال الأمين العام للمؤتمر، حمدين صباحي، إنّه باختيار جنين عنواناً للمؤتمر، "نختار الانحياز لقدرة هذه الأمة والانتماء لأعظم ما فيها من مقاومة، وتمسك بحقوقها التاريخية".

وأضاف: "هذه الأمة ما زالت قادرة على أن تلهمنا أملاً لا يتبدد، عنوانه المقاومة في فلسطين والقدس وجنين ولبنان".

ودعا صباحي الفصائل الفلسطينية المجتمعة في مدينة العلمين المصرية، إلى "وحدة الصف الفلسطيني"، معبّراً عنه بأنه "مطلب عزيز لجماهير الشعب الفلسطيني وأمتنا".

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