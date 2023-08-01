الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد بمسيرات على موسكو

أعلنت الدفاع الروسية أنه في ليلة 1 أغسطس تم إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف لاستهداف مواقع في مدينة موسكو ومقاطعة موسكو بواسطة طائرات بدون طيار.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرتين أوكرانيتين في الجو فوق أراضي منطقتي أودينتسوفو وناروفومينسك في مقاطعة موسكو.

وتم تعطيل مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فُقدت السيطرة عليها، تحطمت في منطقة مجمع "موسكو سيتي" للمباني غير السكنية.

من جانبه، كتب عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر "تلغرام" أنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي عدة طائرات بدون طيار أثناء محاولتها الوصول إلى موسكو"، مضيفا أن إحدى الطائرات تمكنت من الوصول إلى نفس البرج في "موسكو سيتي" الذي أصيب خلال هجوم مشابه فجر الأحد.

وذكر سوبيانين أنه لا توجد معلومات عن سقوط ضحايا نتيجة الهجوم، بينما تضررت واجهة البرج عند الطابق الـ21 والزجاج على مساحة نحو 150 مترا مربعا.وأشار إلى أن رجال الطوارئ يعملون في موقع الحادث.

وقالت خدمات الطوارئ إنه تم العثور على حطام المسيرة التي ضربت أحد أبراج "حي IQ" في "موسكو سيتي"، وستخضع لفحص من قبل خبراء المتفجرات.

وفرضت الشرطة طوقا على المنطقة المحيطة بالبرج المتضرر. وأفادت السلطات بأنه بعد ورود نبأ الهجوم توقفت مؤقتا عمليات استقبال ومغادرة الرحلات الجوية في مطار فنوكوفو الواقع غرب موسكو، إلا أنه استأنف عمله الطبيعي بعد فترة وجيزة.

المصدر: وكالات