إصابة مستوطنيْن بعملية إطلاق نار في الأغوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصيبت ظهر الأربعاء 2 أغسطس 2023، مستوطن ومستوطنة صهيونيين بعملية إطلاق نار في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية إطلاق النار وقعت بالقرب من مفرق الحمرا في الأغوار حيث أطلق فلسطينيون يستقلون مركبة مسرعة النار صوب مركبة تقودها مستوطنة وأصابوا المركبة بشكل مباشر.

وأشارت الى أن عدد من الرصاصات أصابت مقدمة المركبة والزجاج الأمامي ما تسبب بإصابة المستوطنة بجروح جراء تطاير الزجاج وإصابة مستوطن آخر بالهلع.

وتمكن منفذو العملية من الانسحاب من المكان فيما اغلقت قوات الاحتلال الحاجز وشرعت بعملية تمشط وبحث عن المنفذين.

وقالت مراسلة ريشت كان العبرية إن الهجوم وقع في منطقة قريبة جدًا من مكان عملية إطلاق النار التي وقعت قبل 4 أشهر وأدت لمقتل 3 مستوطنات (بالإشارة لعملية الشهيدين القساميين معاذ المصري وحسن قطناني من سكان نابلس).

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