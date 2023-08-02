البابا فرنسيس يدين الإساء للقرآن الكريم ويصفه بالعمل الوحشي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال زعيم الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس، ردًا على رسالة لممثل الديانات في المؤسسة الإسلامية بالأرجنتين، إن حرق المصحف الشريف عمل وحشي تمامًا ومثل هذه الأعمال تحول دون الحوار الإنساني.

وكان الشيخ عبد الكريم باز ممثل الديانات في المؤسسة الإسلامية في الأرجنتين قد بعث برسالة إلى زعيم الكنيسة الكاثوليكية أدان فيها انتهاك حرمة القرآن الكريم، معتبرًا ذلك عملًا مناهضًا للوحدة بين الديانات الإبراهيمية.

ورد البابا فرنسيس على الرسالة بالقول: ’’الدكتور عبد الكريم باز ، أخي العزيز ،أشكرك كثيرًا على رسالتك ، ان حرق القرآن الكريم عمل وحشي تمامًا. هذه الحالات تضر بالحوار الإنساني والرشيد بين الناس وتحول دون ذلك.

هذا وكان البابا فرنسيس قد أجرى مقابلة مع صحيفة الاتحاد الإماراتية مؤخرًا انتقد فيها الحكومة السويدية وأدان حرق القرآن الكريم وانتهاك حرمته.

/انتهى/