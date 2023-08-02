وزير الخارجية الإيراني يصل اسلام اباد

وصل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية "حسين امير عبد اللهيان " الى اسلام اباد مساء اليوم الاربعاء تلبية لدعوة نظيره الباكستاني "بيلاوال بوتو زارداري" في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام على رأس وفد اجتماع سياسي برلماني واقتصادي رفيع المستوى.

واستقبل وزير الخارجية والوفد المرافق له لدى وصولهم الى قاعدة "نور خان " الجوية، مساعد وزیر الخارجية الباكستانية للشؤون الاقليمية والسفير الايراني لدى باكستان "رضا أميري مقدم" ومجموعة من المسؤولين والدبلوماسيین الايرانيین في إسلام أباد.

وتأتي زيارة امير عبد اللهيان والوفد المرافق له الى اسلام اباد تلبية لدعوة وزير الخارجية الباكستاني "بيلاوال بوتو زارداري ".

وقبل وصول امير عبد اللهيان إلى اسلام أباد ، عقدت مفاوضات اقتصادية إيرانية - باكستانية في إسلام أباد بحضور الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري".

بالاضافة الى لقائه بنظيره الباكستاني سيعقد وزير الخارجية غدا سلسلة لقاءات مع مسؤولين باكستانيين من بينهم رئيس الوزراء " شهباز شريف" ورئيس مجلس النواب "راجا برويز اشرف" وقائد الجيش الجنرال "سيد عاصم منير".

كما سيزور امير عبد اللهيان والوفد الإيراني رفيع المستوى مدينة كراتشي باعتبارها القلب الاقتصادي لباكستان .

يذكر بأن هذه هي الزيارة هي الثانية التي يقوم بها أمير عبد اللهيان الى باكستان بحيث سافر مسبقا الى إسلام أباد في كانون الثاني/يناير 2022 للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان ولقاء المسؤولين الباكستانيين.

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