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٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٤:٢٦ م

الرئيس الايراني يزور باكستان السبت

الرئيس الايراني يزور باكستان السبت

يبدا رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان يوم السبت المقبل زيارة رسمية لباكستان تستمر يومين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تاتي الزيارة تلبية لدعوة رسمية من رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اذ تحظى الزيارة باهمية بالغة في اطار التطورات الاقليمية الاخيرة والعلاقات الثنائية.

وبحسب مصادر رسمية واعلامية ايرانية وباكستانية، فان الرئيس بزشكيان سيبدا زيارته من مدينة لاهور حيث يزور مقبرة الشاعر الوطني الباكستاني العلامة محمد اقبال تحية له، ومن ثم يتوجه الى اسلام اباد لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الباكستانيين بمن فيهم رئيس الجمهورية اصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني.

كما تتضمن الزيارة لقاءات مع مسؤولين ثقافيين ورجال الاعمال الباكستانيين. وتهدف اللقاءات الى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والديني. وتوسيع التعاون الحدودي وزيادة حجم التبادل التجاري ليزيد عن 3 مليارات دولار.

وهذه الزيارة ستكون الثانية لرئيس ايراني الى باكستان خلال العامين الماضيين. ففي نيسان/ابريل 2024 زار الرئيس الايراني الراحل ابراهيم رئيسي باكستان لثلاثة ايام.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريؤف قد زار طهران قبل نحو شهرين في اطار جولة اقليمية .

رمز الخبر 1961154

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