تتویج منتخب إيران بلقب بطولة أسيا لرفع الأثقال للناشئين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه توج المنتخب الإيراني بلقب بطولة مسابقات رفع الأثقال للناشئين 2023 في الهند.

وحصد منتخب إيران في هذه المسابقات 9 ميداليات ذهبية و 12 فضية و برونزيتين وتوجت ببطولة الناشئين برصيد 741 نقطة وجاءت اوزبكستان في مركز الوصافة.

واحتل منتخب ايران للناشئات المركز الثالث في بطولة آسيا لرفع الاثقال بحصد 3 ميداليات ذهبية و 4 فضية و 4 برونزية وحصوله على 488 نقطة.

كما احتل منتخب ايران للشابات المركز الرابع في بطولة آسيا بحصوله على 531 نقطة.

وحصد المنتخب 2 ميدالية ذهبية و 4 ميداليات فضية و 3 ميداليات برونزية.

وبدأت بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب والناشئين، يوم 28 تموز/یولیو في مدينة نیودلهي الهندية وتستمر حتى 6 آب/ أغسطس 2023.

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