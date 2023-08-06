أمير عبداللهيان: إيران لم تكن لديها أي قيود لتطوير العلاقات مع صربيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف وزير خارجية بلادنا خلال لقائه نائب وزير خارجية صربيا جوران ألكسيتش، العلاقات بين البلدين بأنها مواتية وتمضي قدما.

وفي إشارة إلى الزيارات التي تمت بين مسؤولي البلدين، بما في ذلك الزيارة الأخيرة لرئيس البرلمان الصربي، فلاديمير أورليش، إلى طهران، صرح وزير خارجية بلادنا بأن إيران لا تضع أي قيود على تطوير العلاقات مع صربيا.

وأكد نائب وزير خارجية صربيا، جوران ألكسيتش، الذي سافر إلى طهران لإجراء الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين إيران وصربيا، على أهمية العلاقات الودية بين إيران وصربيا.

وأضاف أن رئيسي البلدين لهما اهتمام خاص بتطوير العلاقات في مختلف المجالات.

وأعرب نائب وزير خارجية صربيا عن ارتياحه لتزايد حجم العلاقات التجارية بين البلدين في العام الماضي وأعرب عن أمله في زيادة تحسين العلاقات التجارية بين البلدين في المستقبل.

/انتهى/