قالیباف یهنئ ذكرى يوم الصحفي الوطني في الجلسة العلنیة لمجلس الشورى الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف: ان الصحفيین هم المجاهدون الرئيسيون في ساحة جهاد التبیین والحرب المعرفية المعقدة.

وهنأ قاليباف، اليوم الثلاثاء ذكرى يوم الصحفي الوطني (8 اغسطس) في الجلسة العلنیة لمجلس الشورى الإسلامي.

وأضاف نحن نعيش في زمن جاء فيه العدو إلى ساحة القتال ضد الشعب الإيراني بسلاح الحرب المعرفية، معتبرا ان جهاد التبيين هو النقطة المحورية في إحباط وتحیید هذا المخطط.

واكد ان الصحفيين هم المجاهدون الرئيسيون في هذه الحرب المعقدة.

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