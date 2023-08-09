تعاون إيراني كويتي لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر رئيس تحرير جريدة النهار عماد بوخمسين ووزير الثقافة والاعلام الكويتي السابق سامي النصف في سفارت بلدنا في الكويت وناقشا مع السفير الايراني تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وفي هذا الاجتماع قال بوخمسين وهو يشيد بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم الكويت أثناء هجوم النظام البعثي على هذا البلد: تعتبر إيران الشقيق الأكبر لدول المنطقة، ونحن نعتمد على الدين المشترك. يجب أن يكون للروابط التاريخية والاجتماعية بين البلدين الجارين والمسلمين حضور أكثر فاعلية في سوق رأس المال الإيراني.

وفي معرض تقديره لدور السياسة الخارجية لدولة الكويت في الوساطة وحل القضايا والتوترات الإقليمية، أكد توتونجي على أهمية تشكيل غرفة تجارية مشتركة بين رجال الأعمال الإيرانيين والكويتيين.

ودعا سفير بلادنا رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين لزيارة المشاريع الإنشائية والاقتصادية الإيرانية والتعرف على الإمكانيات التي لا حصر لها والفرص الاستثمارية الذهبية في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة.

وأضاف: إن تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يصب في مصلحة جميع الدول، وقد أكد سماحة قائد الثورة الاسلامية والسيد رئيسي على هذه المحاور على الدوام.

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