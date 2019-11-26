إيران تفرض قيودا على قناة إيران إنترناشيونال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن تقرير للسلطة القضائية الإيرانية أنها فرضت قيود على العناصر النشطة في قناة إيران إنترناشيونال المدعومة من قبل الجريان الصهيوسعودي بالنظر إلى طبيعة هذه القناة الإرهابية – التحريضية، الداعمة للنعرات الانفصالية والمحرضة على ممتلكات الناس، وذلك من خلال رصد أنشطتها من قبل قوات الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وورد في التقرير أن القناة الفارسية الممولة من قبل بعض الدول الغربية وبعض الأنظمة العربية الرجعية حرضت على القيام بأعمال عنف والخروج عن النظام العام، ووفقا لطبيعة ما تقوم به فإن القضاء الإيراني فرض قيود وعقوبات على هذه القناة.

وجدير بالذكر أن هناك تقارير تفيد بإجراءات دولية بحق القناة والتي سيتم الإعلان عنها في حال توفرت معلومات عن طبيعة هذه الإجراءات.