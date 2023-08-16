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١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٢:٤٨ م

الحکومة الایرانیة تستبدل سيارات الاجرة القديمة مع السيارات الهجينة بشكل تدريجي

الحکومة الایرانیة تستبدل سيارات الاجرة القديمة مع السيارات الهجينة بشكل تدريجي

 قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية "علي بهادري جهرمي" إن سيارات الأجرة الهجينة ستحل محل السيارات القديمة البالية والتي تعمل بالبنزين في العاصمة طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية "علي بهادري جهرمي" إن سيارات الأجرة الهجينة ستحل محل السيارات القديمة البالية والتي تعمل بالبنزين في العاصمة طهران.

واضاف جهرمي علی هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء: إن سيارات الأجرة الهجينة ستحل محل السيارات البالية والسيارات التي تعمل بالبنزين في العاصمة طهران بشكل تدريجي وفقًا للجدول الزمني القصير والطويل الأجل.

وقال وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني "عباس علي ابادي"، علی هامش هذا الاجتماع: سيتم فتح محطات شحن سيارات الأجرة الكهربائية خلال أسبوع الحكومة (ذكرى استشهاد الرئيس الايراني السابق محمد علي رجائي ورئيس وزرائه محمد جواد باهنر عام 1981).

/انتهی/

رمز الخبر 1935977

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