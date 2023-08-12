غريب أبادي يعلن عن رفع قضية ضخمة ضد زمرة خلق الارهابية و 107 من أعضائها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح كاظم غريب أبادي أن زمرة خلق الارهابية جماعة إرهابية أيديهم ملطخة بدماء آلاف الإيرانيين والابرياء في حال انهم يسافرون بحرية في بعض الدول.

وذكر أنه بالتوازي مع الضغوط القانونية والقضائية والسياسية التي فرضتها جمهورية إيران الإسلامية على بعض الدول التي تستضيف زمرة خلق الارهابية، توصلت هذه الدول نفسها إلى استنتاج مفاده أن زمرة خلق الارهابية هي بالفعل جماعة إرهابية، مضيفا ان هذه الدول تضيق علي اعضاء الزمرة ونحن نرحب بالإجراءات المتخذة للحد من زمرة خلق الإرهابية.

وقال غريب أبادي: نحن بطبيعة الحال غير راضين عن هذا المستوى من الإجراءات، وعلى الدول التي تستضيف المنافقين إما طردهم أو محاكمتهم.

كما أشار إلى أنه تم رفع قضية ضخمة ضد زمرة خلق الإرهابية و 107 من كبار أعضاء هذه المجموعة الإرهابية وتم إحالة لائحة الاتهام إلى المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ المتهمين عبر البريد الإلكتروني.

وأعلن غريب أبادي ان هذه المحكمة ستباشر عملها قريباً وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية. مضيفا: نحاول استخدام كل إمكانياتنا للتعامل مع الإرهابيين، وخاصة زمرة خلق الإرهابية.

وفي النهاية قال غريب أبادي: بطبيعة الحال، نحن نستخدم القدرة السياسية ليس فقط بهدف التخلص من هذه المجموعة الإرهابية، ونعتقد أن على العالم أن يتخلص من هذه الجماعات الإرهابية. وسنواصل أعمالنا في هذا المجال.

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