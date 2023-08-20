حكومة ألبانيا تقطع الإنترنت عن مقر زمرة المنافقين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في أحدث تحرك لها للحد من الأنشطة الإرهابية والسيبرانية لزمرة المنافقين المناوئة للجمهورية الإسلامية، قطعت الحكومة الألبانية شبكة الإنترنت عن مقر أشرف 3.

وقال مصدر أمني مطلع لـوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن هذا الإجراء تم اتخاذه لمنع الأنشطة الإرهابية للمنافقين، ونتيجة لذلك اضطر أعضاء هذه المجموعة إلى استخدام شريحة الإنترنت وبعض الأساليب الأخرى غير القانونية.

هذه هي الضربة الكبرى الثانية التي وجهتها الحكومة الألبانية في الأشهر الماضية للوحدة الإلكترونية للمنافقين.

وفي يونيو من هذا العام، قامت شرطة مكافحة الشغب في هذا البلد أيضًا بسحب عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر والخوادم والأقراص الصلبة التابعة للوحدة السيبرانية للمنافقين بعد ان إقتحم مقر أشرف 3.

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