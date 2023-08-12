اعضا زمرة خلق الارهابية يتجهون إلى كندا / يصبح ملجأ المختلسين الهاربين القاعدة الجديدة للإرهابيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن قادة زمرة خلق الإرهابية يستعدون لنقل مقر هذه المجموعة من ألبانيا إلى كندا.

وأعلن مصدر أمني، إن هذا القرار جاء بعد العزم الجاد للحكومة والمحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب في ألبانيا على تقييد هذه المجموعة بسبب الوثائق التي تم اكتشافها في مقر أشرف 3 .

ودخلت الشرطة الألبانية مقر أشرف 3 في تيرانا في يونيو من هذا العام، وعلى الرغم من معارضة قادة المنافقين، من خلال تواجدهم في مكان وحدتهم الإلكترونية، قاموا بسحب عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر والأقراص الصلبة والخوادم في هذا المكان.

ويقال إن الكثير من المعلومات حول هذه الخوادم، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بجهات اتصال المنافقين في إيران، اصبحت في أيدي الشرطة الألبانية، وقالت بعض المصادر أيضًا أن هذه المعلومات تم نقلها إلى إيران.

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