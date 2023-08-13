مسؤول: صادرات النفط الايراني تجاوزت 1.4 مليون برميل يوميا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تابع المسؤول الذي كان يتحدث أمام نواب مجلس الشورى الاسلامي لدى دفاعه عن مشروع القانون العاجل لإصلاح الميزانية العامة للعام الحالي المقدم من قبل الحكومة خلال الجلسة العلنية التي عقدها المجلس اليوم الأحد قائلا: ان الحكومة الحالية تعمل على استخدام الزيادة المستحصلة من تصدير النفط الزائد عن 1.4 مليون برميل في اكمال البنى التحتية في شتى ارجاء ايران الاسلامية.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية في كلمته هذه أن ميزانية هذا العام سوف تساعد على تنمية البنى التحتية وتحسين مجالات السلامة والتعليم ووضع المتقاعدين.

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