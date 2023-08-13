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١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٦:٣٢ م

سلامي: ميّزة ثورتنا تحرير الإنسان من عبودية الطواغيت العصرية... للعدو مخطط للسنة الدراسية الجديدة

سلامي: ميّزة ثورتنا تحرير الإنسان من عبودية الطواغيت العصرية... للعدو مخطط للسنة الدراسية الجديدة

صرّح القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، اللواء حسين سلامي، أن ثورة ايران الاسلامية جاءت من اجل تغيير شكل العالم استمرارا لرسالة الانبياء، وأن الميزة الاساسية لثورتنا هي تحرير الانسان من عبودية الطواغيت العصرية، محذرا من أن العدو سيكون له مخطط للسنة الدراسية الجديدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في إيران، اللواء حسين سلامي، حذر في حديث له خلال المؤتمر الثاني لمعلمي الثورة الاسلامية، اليوم الاحد، من أن العدو سيكون له مخطط للسنة الدراسية الجديدة، مؤكدا ضرورة التخطيط في هذا المجال لكي لا يتحول بعض التلاميذ أداة للأعداء.

وخلال حديث اللواء سلامي، قال: ان ثورة ايران الاسلامية جاءت من اجل تغيير شكل العالم استمرارا لرسالة الانبياء، وأن الميزة الاساسية لثورتنا هي تحرير الانسان من عبودية الطواغيت العصرية.

وأشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، الى الاهداف الحضارية للثورة الاسلامية ومحاولات القوى الاستكبارية لمواجهتها ومحاربتها، وقال: ان الحرية والعدالة والكرامة الانسانية والاخلاق والمعنويات هي من اهداف الثورة الاسلامية، الا ان نطاق هذه الشعائر قد يمتد الى ميدان مصالح القوى العالمية، لذلك وقف جميع شياطين العالم في مواجهة هذه الثورة.

يتبع...

رمز الخبر 1935889

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