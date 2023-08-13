سلامي: ميّزة ثورتنا تحرير الإنسان من عبودية الطواغيت العصرية... للعدو مخطط للسنة الدراسية الجديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في إيران، اللواء حسين سلامي، حذر في حديث له خلال المؤتمر الثاني لمعلمي الثورة الاسلامية، اليوم الاحد، من أن العدو سيكون له مخطط للسنة الدراسية الجديدة، مؤكدا ضرورة التخطيط في هذا المجال لكي لا يتحول بعض التلاميذ أداة للأعداء.

وخلال حديث اللواء سلامي، قال: ان ثورة ايران الاسلامية جاءت من اجل تغيير شكل العالم استمرارا لرسالة الانبياء، وأن الميزة الاساسية لثورتنا هي تحرير الانسان من عبودية الطواغيت العصرية.