تنظيم داعش الإرهابي يتبنى الهجوم على مرقد شاهجراغ في شيراز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان التلفزيون الإيراني، اعلن مساء اليوم الاحد ان تنظيم "داعش" الارهابي تبنى الهجوم الإرهابي على مرقد "شاه جراغ" في مدينة شيراز.

ونفذ ارهابي مسلح عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي هجوم ارهابي على مرقد شاهجراغ بمدينة شيراز الايرانية ، حيث حاول اقتحام المرقد من جهة باب المهدي وتمت مواجهته من قبل قوات أمن المرقد.

وافادت السلطات المحلية انه تم القاء القبض على احد الارهابيين بعد ان قام باطلاق النار على الحراس والاناس المتواجدين في المكان، بينما لاز الارهابي الآخر بالفرار.

ولفتت بعض المصادر إلى ان الارهابي الذي تم القاء القبض عليه يحمل الجنسية الاجنبية.

وقال محافظ فارس في تصريح له ان: الحادث الارهابي في مرقد شاه چراغ‌‌ (عليه السلام) اسفر عن شهيد و ٧ جرحى حتى الآن.

وقام حرس المرقد باغلاق جميع ابواب المرقد بينما تقوم قوات الامن بالبحث عن الارهابي الثاني.

وكان قد استهدف هجوم إرهابي نفذته جماعة داعش الاجرامية، مرقد شاهجراغ في يوم 26 تشرين الاول /اكتوبر عام 2022 ، وأسفر عن استشهاد 13 شخصا واصابة 30 اخرين، من خدام وزوار المرقد، كما اصيب منفذ الهجوم باصابة خطيرة في اشتباك مع قوات الأمن والشرطة ومن ثم لقي حتفه داخل المستشفى.

/انتهى/