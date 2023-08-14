وزير الداخلية ينتقد صمت دعاة حقوق الإنسان تجاه الحادث الإرهابي في مرقد شاهجراغ (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أحمد وحيدي، لدى وصوله إلى مدينة شيراز، صباح اليوم الإثنين: "إن الحادث الإرهابي في مرقد شاهجراغ (عليه السلام) وقع أيضا العام الماضي واستشهد من خلاله عدد من مواطنينا في هذا الحادث، ولكنه التزم جميع دعاة حقوق الإنسان الصمت تجاه هذا الحادث الارهابي".

وأضاف: "نحن ننتظر رد فعل الحكومات التي تدعي حماية حقوق الإنسان على هذا الحادث، وبالطبع من المتوقع أن تلتزم الصمت حيال هذا العمل الإرهابي ولن تظهر ردة فعل كما رأيناه في السابق".

وشدد وحيدي: "انه سننظر خلال هذه الرحلة في أبعاد الحادث الإرهابي في العتبة المقدسة ونقوم بعيادة جرحى الحادث في المستشفى".

وتابع وزير الداخلية: "انه نفذ هذا الهجوم الإرهابي على يد أعداؤنا اللدودين، ولكنهم إذا اعتقدوا بإمكانهم تعريض أمننا واستقرار بلادنا للخطر بهذه الأعمال الجبانة وفتح النار على الناس، فهم مخطئون لأن أمتنا مستقرة".

ورأى وزير الداخلية أن تدخل القوات العسكرية والشرطة والأمن بالمحافظة في القبض على الإرهابي في هذه الحادثة كانت جيدة.

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