قاليباف: أحبطنا العديد من مخططات العدو لإنعدام الأمن في الأسابيع الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف خلال خطابه في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الاثنين: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ (عليه السلام) الذي أدى إلى استشهاد شخص واحد وجرح عدد من الخدام الشرفاء والمواطنين النبلاء سائلا الباري ان يتغمد الشهيد برحمته الواسعة ولذويه الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف: "إن زعزعة الأمن في البلاد وإرباك هدوء الناس وتعطيل الحياة اليومية هو مخطط دائم لأعداء الشعب الإيراني، واشتد في الأسابيع الأخيرة ولكنها أحبطته يقظة قوات الأمن"، مؤكدا: "إن الشعب المؤمن في إيران الإسلامي يتوقع من النظام القضائي أن يعاقب مرتكبي هذه الجريمة الأليمة والمخططين الرئيسيين لها بإلحاح كما كان في الماضي".

كما احيا رئيس مجلس الشورى الإسلامي ذكرى انتصار يوم المقاومة الإسلامية وحزب الله اللبناني على الكيان الصهيوني المجرم في حرب تموز، مؤكدا: "ان المقاومة الإسلامية هي وليدة الثورة الإسلامية وقادة مثل الشهيد الحاج قاسم سليماني وعماد مغنية والشهيد أبو مهدي هم نجوم المقاومة وقدوة لكل الشباب. أبعث بتحياتي لكل شهداء الثورة الإسلامية والمقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين والعراق واليمن وأفغانستان وسوريا".

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